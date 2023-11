Biryani di Kilo La catena di consegna Biryani e Kebab più premium dell'India: Biryani Dum fresco cucinato in Handi per ogni singolo ordine. Ogni biryani è preparato individualmente nel tradizionale stile dum con strati distinti dai nostri khansama in argilla naturale

Sito web: biryanibykilo.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Biryani By Kilo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.