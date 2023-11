Bimsync di Catenda dà vita ai tuoi dati di costruzione in una piattaforma di collaborazione basata sul cloud che copre l'intero ciclo di vita dell'edificio. Continua la tua esperienza di collaborazione fluida in Bimsync oltre l'ufficio di progettazione o in cantiere sul tuo dispositivo mobile. Bimsync gestisce le informazioni del tuo progetto dall'inizio fino alla consegna e oltre, garantendo la conservazione dei dati e delle conoscenze in tutte le fasi del progetto.

Sito web: bimsync.com

