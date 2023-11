Per ogni progetto, troverai presso Belfius Banque una soluzione di garanzia: credito, assicurazione, prodotto di accumulo o investimento... su misura. Belfius Bank and Insurance, conosciuta come Dexia Bank Belgium fino al 1 marzo 2012, è una PLC a scopo di lucro fondata per soddisfare le esigenze delle autorità locali. Belfius è nata dallo smantellamento del gruppo Dexia, di cui ha fatto parte fino al 10 ottobre 2011, quando è stata acquistata dallo Stato belga per 4 miliardi di euro.

Sito web: belfius.be

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Belfius. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.