Forniamo un ultimo resoconto sulla politica, l'ambiente, gli affari, lo sport, l'intrattenimento, la salute, la moda e tutte le altre cose che accadono nell'Africa occidentale e centrale come si aggiunge al resto del mondo. Per migliori informazioni e spiegazioni su tutti i di ogbonge tori di cui non si è mai sentito parlare nell'Africa centrale e occidentale, BBC Pidgin fornisce video, audio, mappe e grafica oda.

Sito web: bbc.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BBC Pidgin. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.