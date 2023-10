Baman è un'applicazione per ricevere sconti e punti chiamata Manx per ogni acquisto di persona e online, in cui sono attivi più di 12.000 negozi in tutto l'Iran. Diventando membro di Ba Man, riceverai dal 3 al 50% di sconto e punti (cashback) su ogni acquisto.

Sito web: baman.club

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Baman Club. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.