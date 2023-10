Youjia è una piattaforma di informazioni e servizi automobilistici sotto Baidu. Offre una grande quantità di informazioni automobilistiche professionali, informazioni chiare e dettagliate sui modelli di veicoli e una reputazione autentica e affidabile dei proprietari di auto. Fornisce inoltre agli utenti trasmissioni in diretta, video, album fotografici, brevi video, argomenti caldi ed essenza. Metodi diversificati di presentazione dei contenuti delle auto, come colonne di selezione e domande e risposte dei conducenti, hanno lo scopo di aiutare i consumatori di auto a prendere decisioni di acquisto di auto accurate ed efficienti. Youjia è una piattaforma di informazioni e servizi automobilistici sotto Baidu. Ha una grande quantità di informazioni automobilistiche professionali, informazioni chiare e dettagliate sui modelli e una reputazione autentica e credibile dei proprietari di auto. Metodi diversificati di presentazione dei contenuti delle auto come colonne selezionate e piccole domande di guida e Le risposte hanno lo scopo di aiutare i consumatori di automobili a prendere decisioni di acquisto di automobili accurate ed efficienti.

Sito web: yoojia.com

