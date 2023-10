XANH Department Store è un ipermercato con oltre 15.000 prodotti diversi. Consegna in 2 ore, spedizione gratuita per ordini superiori a 300.000 e tanti incentivi per i livelli di abbonamento Gold e Silver.

Sito web: bachhoaxanh.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bách Hoá Xanh. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.