AnswerDock è una soluzione di analisi basata sull'intelligenza artificiale che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per fornire risposte alle domande degli utenti aziendali, consentendo loro di prendere decisioni migliori e più rapide basate sui dati, senza la necessità di analisti di dati. Puoi provare il prodotto gratuitamente registrandoti. Potrai caricare i tuoi dati e sperimentare la maggior parte delle funzionalità di AnswerDock nella versione gratuita. Utilizzando AnswerDock, gli utenti aziendali creano i propri report e dashboard digitando le proprie domande, proprio come utilizzando un motore di ricerca web. Ad esempio, gli utenti possono digitare Primi 10 addetti alle vendite in base alla crescita del numero di lead in questo trimestre. AnswerDock esegue l'analisi e visualizza immediatamente la visualizzazione ottimale. AnswerDock esegue potenti algoritmi di data mining per rispondere a domande poste in linguaggio naturale, come ad esempio: • Cosa fa aumentare il mio tasso di conversione? • Perché le vendite sono aumentate ieri? • Che cosa causa il ritardo nello stato della spedizione? • In che modo le visualizzazioni di pagina influiscono sulle entrate? AnswerDock si connette a una varietà di fonti, dai file Excel ai database relazionali (Mysql, SQL Server, ...) alle API di terze parti come Google Analytics. Gli utenti possono creare dashboard combinando più fonti, consentendo loro di avere una visione integrata della propria attività. I professionisti del settore di qualsiasi funzione aziendale possono utilizzare AnswerDock per esplorare facilmente i dati della propria azienda, utilizzando un'interfaccia intuitiva simile a una ricerca senza formazione richiesta. AnswerDock supporta i professionisti nei settori vendita al dettaglio ed e-commerce, finanza e assicurazioni, sanità, trasporti e logistica, comunicazioni e media, produzione, tra gli altri settori. AnswerDock fornisce una piattaforma dati completa con tantissime funzionalità: • Elaborazione del linguaggio naturale • Selezione automatica dei grafici • Oltre 30 tipi di grafici interattivi • Oltre 50 opzioni di personalizzazione • Data mining e rilevamento di approfondimenti • Spiegazione dell'analisi • Parole chiave personalizzate • Indicizzazione automatica dei dati • Condivisione e collaborazione • Colonne basate su formule • Join di set di dati • Console di amministrazione • Caricamenti di dati pianificati • Esportazione in CSV, PNG o PDF • Autorizzazioni per colonne, righe e set di dati • Gestione utenti • Dashboard interattive

Sito web: answerdock.com

