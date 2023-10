AnkiWeb è un complemento gratuito della versione per computer di Anki. AnkiWeb può essere utilizzato per effettuare revisioni online quando non hai accesso al computer di casa e può essere utilizzato per mantenere le tue carte sincronizzate su più macchine. AnkiWeb è destinato ad essere utilizzato insieme alla versione per computer di Anki. Sebbene sia possibile creare carte base di solo testo e rivederle utilizzando solo AnkiWeb, per scaricare mazzi condivisi, sfruttare le funzionalità multimediali e così via, dovrai utilizzare anche la versione gratuita per computer. Se non hai mai utilizzato Anki prima, inizia con la versione per computer.

Sito web: ankiweb.net

