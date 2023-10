Amazon MTurk for Worker

Stai cercando di lavorare sulle attività? Usa questa app. Amazon Mechanical Turk (MTurk) è un mercato di crowdsourcing che rende più semplice per individui e aziende esternalizzare i propri processi e lavori a una forza lavoro distribuita che può eseguire queste attività virtualmente. Ciò potrebbe includere qualsiasi cosa, dalla conduzione di semplici attività di convalida e ricerca dei dati a compiti più soggettivi come la partecipazione a sondaggi, la moderazione dei contenuti e altro ancora. MTurk consente alle aziende di sfruttare l'intelligenza collettiva, le competenze e le conoscenze di una forza lavoro globale per semplificare i processi aziendali, aumentare la raccolta e l'analisi dei dati e accelerare lo sviluppo del machine learning. Sebbene la tecnologia continui a migliorare, ci sono ancora molte cose che gli esseri umani possono fare in modo molto più efficace dei computer, come moderare i contenuti, eseguire la deduplicazione dei dati o effettuare ricerche. Tradizionalmente, compiti come questo venivano svolti assumendo una grande forza lavoro temporanea, che richiedeva tempo, era costosa e difficile da scalare, oppure venivano annullati. Il crowdsourcing è un buon modo per suddividere un progetto manuale, dispendioso in termini di tempo, in attività più piccole e più gestibili che devono essere completate da lavoratori distribuiti su Internet (noti anche come “microtask”).

Sito web: mturk.com

