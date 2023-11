È tempo di intrattenimento! Prova l'emozione di guardare vari film e serie TV online su oltre 13 OTT che ti faranno tornare per averne di più. Lasciati coinvolgere nel mondo dell'intrattenimento dove puoi scaricare l'app Airtel Xstream e guardare più di 10.000 film e serie web su oltre 13 OTT, il tutto in un unico posto. L'app offre film di diversi generi, programmi TV e originali da varie piattaforme OTT, tutto sotto un unico ombrello. Airtel Xstream ha introdotto due nuovi pacchetti: 1. Xstream Premium Pack che ti offre intrattenimento Xstream con oltre 13 OTT, tutto in un unico posto. 2. Xstream Mobile Pack, dove ottieni servizi di telecomunicazione in bundle con un abbonamento per sbloccare un canale Xstream senza costi aggiuntivi solo sull'app Airtel Xstream.

