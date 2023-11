Digital Assistant è un assistente chatbot AI che semplifica il lavoro e aumenta la produttività. Delizia e responsabilizza i tuoi dipendenti con un ambiente di lavoro digitale pluripremiato che ha dimostrato di migliorare la soddisfazione sul posto di lavoro del 17%. Connetti le app aziendali che utilizzi dalla Directory delle app a un assistente intelligente centralizzato e visualizza i tuoi dati in tempo reale nelle Schede adattive. Aggiungi le carte alla tua bacheca per una panoramica immediata della tua giornata o iscriviti alle notifiche per non perdere mai un aggiornamento.

Sito web: adenin.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Adenin. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.