Acamp rende facile trovare e prenotare posti in cui accamparsi. Trova, prenota e paga direttamente nella nostra app. Cerca con la funzione mappa o inserisci il nome del luogo in cui desideri viaggiare. Una volta effettuata la prenotazione, potrai anche scrivere direttamente con il tuo host tramite la funzione chat dell'app. Acamp è flessibile, sicuro e personale. Ci concentriamo su host di piccole e medie dimensioni, celebriamo il locale rispetto al globale e amiamo le esperienze autentiche. Nella nostra selezione troverete microbirrifici e negozi di prodotti agricoli, troverete luoghi tranquilli in boschi silenziosi, spiagge brulicanti nel sud o magnifici mondi montani nel nord. Con Acamp vogliamo offrire qualcosa di più di un semplice posto dove campeggiare: con alcuni host puoi anche prenotare pane appena sfornato o uova di fattoria, magari puoi noleggiare una canoa, una zattera per la sauna o una bicicletta elettrica. Con una piattaforma flessibile, celebriamo le anime creative. Acamp è un ottimo strumento per pianificare e ottimizzare la tua vacanza lontano dai campeggi sovraffollati con centinaia di ospiti. Ci concentriamo sulle case mobili, ma spetta a ciascun host scegliere il tipo di alloggio che può offrire: casa mobile, tenda sul tetto, roulotte o tenda normale.

Sito web: acamp.com

