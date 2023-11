Shoot'n'Shout Turbo adalah game platform aksi yang memintamu menguji bidikanmu dengan menembak monster. Makhluk asing yang aneh telah menginvasi Bumi dan Anda adalah satu-satunya pahlawan yang dapat menghentikan mereka! Ambil senjata dan bazoka Anda untuk melenyapkan semua musuh dan menyelamatkan dunia di game menembak berbasis fisika ini. Bidik dengan hati-hati dan tembak semua binatang, tapi hati-hati jangan sampai meleset atau menyia-nyiakan peluru Anda - jika tidak, kita semua akan hancur!Tahan mouse Anda atau tekan lama untuk mulai membidik. Rilis untuk menembak.Shoot'n'Shout Turbo dibuat oleh FM Studio. Mereka memiliki permainan horor hebat lainnya di Poki seperti Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Hal-hal yang Terkubur, Kenang-kenangan Bukit yang Terlupakan: Cinta Melampaui, Kenang-kenangan Bukit yang Terlupakan: Taman Bermain, Bukit yang Terlupakan: Kejatuhan, Bukit yang Terlupakan: Dalang dan Bukit yang Terlupakan: Pembedahan. Jangan lupa mainkan Pixel Volley juga! Anda dapat memainkan Shoot'n'Shout Turbo secara gratis di Poki.Shoot'n'Shout Turbo dapat dimainkan di komputer, ponsel, dan tablet Anda.

Situs web: poki.com

