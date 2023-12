Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna

Kekecewaan Bukit yang Terlupakan: Flora&Fauna adalah bagian kedua dari babak baru dalam seri Bukit yang Terlupakan. Jelajahi museum dan temukan flora dan fauna di Forgotten Hill. Selesaikan semua teka-teki untuk mempelajari lebih lanjut tentang kisah Forgotten Hill. Cara bermain: Klik item yang menarik untuk mengambilnya dan menyimpannya di inventaris Anda. Dari sana Anda dapat mengkliknya dan menggunakannya pada item atau pintu lain di dalam game. Kekecewaan Bukit yang Terlupakan: Flora & Fauna dibuat oleh FM Studio. Mereka memiliki permainan horor hebat lainnya di Poki seperti Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Dalang, Forgotten Hill: Bedah dan Kekecewaan Bukit yang Terlupakan: Perpustakaan. Jangan lupa main Pixel Volley juga!

