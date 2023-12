Forgotten Hill: The Wardrobe 3 adalah sekuel tunjuk-dan-klik yang menakutkan dari The Wardrobe dan The Wardrobe 2, yang dikembangkan oleh FM Studio. Tepat saat Halloween, ceritanya bercabang menjadi petualangan mendebarkan dan emosional lainnya. Setelah diwariskan lemari pakaian yang bagus, protagonis kita dan keluarganya menetap di rumah mereka dengan bahagia dan penuh harapan. Namun, kecelakaan tragis yang terjadi di dekat lemari membuat karakter kita putus asa dan sendirian. Tugas kita adalah menjelajahi ruangan misterius di rumah tempat lemari pakaian ini berada, dan memecahkan teka-teki untuk bertemu kembali dengan orang tercinta yang hilang. Ada buklet dan instruksi tentang cara berkomunikasi dengan orang mati di dalam game, jadi pastikan untuk melakukan semua tugas ini untuk menyelesaikan ritualnya. Apakah Anda siap untuk petualangan Halloween lainnya yang akan membuat Anda merinding?Klik item yang menarik untuk mengambilnya dan menyimpannya di inventaris Anda. Dari sana Anda dapat mengkliknya dan menggunakannya pada item atau pintu lain di dalam game. Terjebak? Coba? ikon untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan petunjuk! Bukit yang Terlupakan: Lemari Pakaian 3 dibuat oleh FM Studio. Mereka memiliki permainan horor hebat lainnya di Poki seperti Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Taman Bermain, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Dalang dan Forgotten Hill: Bedah. Jangan lupa main Pixel Volley juga!

