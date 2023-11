Big NEON Tower VS Tiny Square adalah game platform teka-teki di mana Anda melintasi platform multi-level menarik yang penuh dengan rintangan. Sahabatmu, Pineapple, dicuri oleh Big Square dan dibawa ke puncak menara besar yang dipenuhi jebakan maut. Menaiki menara ini, Anda akan menemukan menara mematikan dengan sensor, lompatan mematikan dengan laser, genangan lava, dan banyak lagi. Pastikan untuk mampir ke setiap pos pemeriksaan agar Anda tidak kehilangan banyak kemajuan saat menemui salah satu jebakan yang dipasang dengan cermat. Dapatkah Anda menemukannya dalam satu level raksasa yang dipecah menjadi beberapa bagian layar tunggal yang besar? Nikmati estetika tahun 90an dengan soundtrack yang keren! Bergerak - Tombol panah A/D atau Kiri/KananLompat - Spasi atau Panah atasMulai ulang - YBig NEON Tower VS Tiny Square diciptakan oleh EO Interactive. Ini adalah game pertama mereka di Poki! Kamu bisa memainkan Big NEON Tower VS Tiny Square secara gratis di Poki.Ya! Ini adalah game asli tetapi versi sederhana hanya di Poki! Big NEON Tower VS Tiny Square dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

