Sniper vs Dinosaurs adalah game menembak 3D yang memungkinkan Anda menggunakan senapan sniper untuk menembak dinosaurus. Rasakan serunya menyelinap di atap dan melenyapkan monster raksasa yang berlarian di sekitar peta. Anda juga dapat berlarian dan mengumpulkan item untuk digunakan dalam meningkatkan gameplay Anda, meningkatkan senjata Anda, dan merekrut Cuties baru. Anda mungkin mengenal Cuties dari game lain seperti Cute Army atau A Cat Story. Tembak setiap topi dinosaurus untuk menjatuhkannya, sehingga Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki bidikan terbaik! Pastikan Anda menjelajahi setiap area di Dino Park, Strange Caves, dan Big City. Apakah Anda siap untuk game sniper paling unik? Dinosaurus ini tidak! Bidik menggunakan kursor Anda, dan tekan tombol kiri mouse untuk menembak. Zoom - Klik kanan mouseLompat - Spasi (tekan dua kali untuk melompat dua kali)Sniper vs Dinosaurs dibuat oleh Cute Army. Mainkan game lucu lainnya di Poki: A Cat Story dan lucu-tentaraAnda dapat memainkan Sniper vs Dinosaurs secara gratis di Poki.Sniper vs Dinosaurs dapat dimainkan di komputer Anda.

Situs web: poki.com

