Hipster vs Rockers adalah permainan mendandani di mana Anda dapat memilih untuk mendandani para hipster atau rocker! Jangan lupa untuk mengambil foto di akhir. Tentang pencipta:Hipster vs Rockers diciptakan oleh Go Panda Games. Ini adalah permainan kelima mereka di Poki setelah Baby Race Galaxy, Penjaga Kebun Binatang Penyelamatan Lucu, Bedah Hidung Lucu, dan Teka-teki Kreatif!

