Walmart Inc. ( ; sebelumnya Wal-Mart Stores, Inc.) adalah perusahaan ritel multinasional Amerika yang mengoperasikan jaringan hipermarket, department store diskon, dan toko kelontong, yang berkantor pusat di Bentonville, Arkansas. Perusahaan ini didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962 dan didirikan pada tanggal 31 Oktober 1969. Perusahaan ini juga memiliki dan mengoperasikan gudang ritel Sam's Club. Pada tanggal 31 Juli 2020, Walmart memiliki 11.496 toko dan klub di 27 negara, yang beroperasi dengan 56 nama berbeda. Perusahaan ini beroperasi dengan nama Walmart di Amerika Serikat dan Kanada, sebagai Walmart de México y Centroamérica di Meksiko dan Amerika Tengah, sebagai Asda di Inggris, sebagai Seiyu Group di Jepang, dan sebagai Flipkart Wholesale di India. Perusahaan ini sepenuhnya memiliki operasi di Argentina, Chili, Kanada, dan Afrika Selatan. Sejak Agustus 2018, Walmart hanya memegang saham minoritas di Walmart Brasil, yang berganti nama menjadi Grupo Big pada Agustus 2019, dengan 20 persen saham perusahaan, dan perusahaan ekuitas swasta Advent International memegang 80 persen kepemilikan perusahaan tersebut. Walmart adalah perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, dengan US$514,405 miliar, menurut daftar Fortune Global 500 pada tahun 2019. Walmart juga merupakan perusahaan swasta terbesar di dunia dengan 2,2 juta karyawan. Ini adalah bisnis milik keluarga yang diperdagangkan secara publik, karena perusahaan tersebut dikendalikan oleh keluarga Walton. Ahli waris Sam Walton memiliki lebih dari 50 persen Walmart melalui perusahaan induknya Walton Enterprises dan kepemilikan individunya. Walmart adalah pengecer bahan makanan terbesar di Amerika Serikat pada tahun 2019, dan 65 persen dari penjualan Walmart senilai US$510,329 miliar berasal dari operasinya di Amerika Serikat. Walmart terdaftar di Bursa Efek New York pada tahun 1972. Pada tahun 1988, Walmart menjadi pengecer paling menguntungkan di Amerika Serikat, dan menjadi yang terbesar dalam hal pendapatan pada bulan Oktober 1989. Perusahaan ini awalnya secara geografis terbatas di Selatan dan Midwest bagian bawah, namun memiliki toko dari pantai ke pantai pada awal tahun 1990an. Sam's Club dibuka di New Jersey pada bulan November 1989, dan gerai California pertama dibuka di Lancaster, pada bulan Juli 1990. Walmart di York, Pennsylvania, dibuka pada bulan Oktober 1990, toko utama pertama di Timur Laut. Investasi Walmart di luar AS telah terlihat hasil yang beragam. Operasi dan anak perusahaannya di Kanada, Inggris, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Tiongkok sangat sukses, namun usahanya gagal di Jerman dan Korea Selatan.

Situs web: walmart.com

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Walmart. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.