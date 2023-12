Barnes & Noble Bookselling adalah penjual buku Amerika. Ini adalah perusahaan Fortune 1000 dan penjual buku dengan jumlah gerai ritel terbesar di Amerika Serikat. Pada 7 Maret 2019, perusahaan mengoperasikan 627 toko ritel di seluruh 50 negara bagian AS. Pada Agustus 2019, Elliott Management Corporation mengakuisisi perusahaan tersebut. Barnes & Noble beroperasi terutama melalui jaringan toko buku Barnes & Noble Bookseller. Kantor pusat perusahaan berada di 122 Fifth Avenue di New York City. Setelah serangkaian merger dan kebangkrutan di industri toko buku Amerika sejak tahun 1990-an, Barnes & Noble berdiri sendiri sebagai jaringan toko buku nasional terbesar di Amerika Serikat. Sebelumnya, Barnes & Noble mengoperasikan jaringan toko kecil Penjual Buku B. Dalton di mal hingga mereka mengumumkan likuidasi jaringan tersebut. Perusahaan ini juga merupakan salah satu pengelola toko buku teks perguruan tinggi terbesar di negara ini yang berlokasi di atau dekat banyak kampus ketika divisi tersebut dipisahkan menjadi perusahaan publik terpisah bernama Barnes & Noble Education pada tahun 2015. Perusahaan ini dikenal oleh pelanggannya karena gerai ritelnya yang besar, banyak di antaranya memiliki kafe yang menyajikan kopi Starbucks dan barang konsumsi lainnya. Sebagian besar toko menjual buku, majalah, koran, DVD, novel grafis, hadiah, permainan, mainan, musik, serta e-reader dan tablet Nook.

Situs web: barnesandnoble.com

