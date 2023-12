The Economist adalah surat kabar mingguan internasional yang dicetak dalam format majalah dan diterbitkan secara digital yang berfokus pada isu terkini, bisnis internasional, politik, dan teknologi. Berbasis di London, surat kabar ini dimiliki oleh The Economist Group, dengan kantor editorial inti di Amerika Serikat, serta di kota-kota besar di benua Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Pada bulan Agustus 2015, Pearson menjual 50 persen sahamnya di surat kabar tersebut kepada perusahaan investasi keluarga Agnelli Italia, Exor, seharga £469 juta (US$531 juta) dan surat kabar tersebut mengakuisisi kembali sisa sahamnya seharga £185 juta ($206 juta). Pada tahun 2019, rata-rata sirkulasi cetak globalnya melebihi 909.476; ini, dikombinasikan dengan kehadiran digitalnya, mencapai lebih dari 1,6 juta. Di seluruh platform media sosialnya, surat kabar ini menjangkau 35 juta pembaca pada tahun 2016. Surat kabar ini memiliki fokus utama pada jurnalisme data dan analisis dibandingkan pemberitaan asli, yang mendapat kritik dan pujian. Didirikan pada tahun 1843, The Economist pertama kali diedarkan oleh ekonom Skotlandia James Wilson untuk menggalang dukungan bagi penghapusan Undang-Undang Jagung Inggris (1815–46), sebuah sistem tarif impor. Seiring berjalannya waktu, liputan surat kabar tersebut meluas ke ekonomi politik dan akhirnya mulai memuat artikel tentang peristiwa terkini, keuangan, perdagangan, dan politik Inggris. Sepanjang pertengahan hingga akhir abad ke-20, ia memperluas tata letak dan formatnya, menambahkan kolom opini, laporan khusus, kartun politik, surat pembaca, cerita sampul, kritik seni, resensi buku, dan fitur teknologi. Makalah ini sering dikenali dari papan nama mesin pemadam kebakaran berwarna merah dan sampul topikal bergambar. Setiap artikel ditulis secara anonim, tanpa byline, agar makalah tersebut dapat berbicara sebagai satu suara kolektif. Ini dilengkapi dengan majalah gaya hidup saudaranya, 1843, dan berbagai podcast, film, dan buku. Pendirian editorial The Economist terutama berkisar pada liberalisme ekonomi klasik, sosial, dan yang paling penting. Sejak didirikan, organisasi ini mendukung sentrisme radikal, mendukung kebijakan dan pemerintahan yang mempertahankan politik sentris. Surat kabar ini biasanya memperjuangkan liberalisme ekonomi, khususnya pasar bebas, perdagangan bebas, imigrasi bebas, deregulasi, dan globalisasi. Meskipun terdapat sikap editorial yang jelas, laporan ini dipandang memiliki sedikit bias pelaporan, dan melakukan pemeriksaan fakta yang ketat serta penyalinan yang ketat. Penggunaan permainan kata yang ekstensif, harga berlangganan yang tinggi, dan kedalaman liputan telah menghubungkan surat kabar ini dengan pembaca yang berpenghasilan tinggi dan berpendidikan, sehingga memberikan konotasi positif dan negatif. Sejalan dengan hal ini, majalah ini mengklaim memiliki pembaca yang berpengaruh yaitu para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan terkemuka.

Situs web: economist.com

