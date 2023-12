The Guardian adalah surat kabar harian Inggris. Didirikan pada tahun 1821 sebagai The Manchester Guardian, dan berganti nama pada tahun 1959. Bersama dengan surat kabar kembarnya The Observer dan The Guardian Weekly, The Guardian adalah bagian dari Guardian Media Group, yang dimiliki oleh Scott Trust. Perwalian ini dibentuk pada tahun 1936 untuk "menjamin independensi finansial dan editorial The Guardian selamanya dan untuk menjaga kebebasan jurnalistik dan nilai-nilai liberal The Guardian bebas dari campur tangan komersial atau politik". Perwalian tersebut diubah menjadi perseroan terbatas pada tahun 2008, dengan konstitusi yang ditulis untuk menjaga perlindungan yang sama bagi The Guardian seperti yang dibangun ke dalam struktur Scott Trust oleh penciptanya. Keuntungan diinvestasikan kembali dalam jurnalisme daripada dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Pemimpin redaksi Katharine Viner menggantikan Alan Rusbridger pada tahun 2015. Sejak tahun 2018, bagian utama surat kabar tersebut telah diterbitkan dalam format tabloid. Pada Februari 2020, edisi cetaknya mempunyai oplah harian sebanyak 126.879. Surat kabar tersebut memiliki edisi online, TheGuardian.com, serta dua situs internasional, Guardian Australia (didirikan pada tahun 2013) dan Guardian US (didirikan pada tahun 2011). Jumlah pembaca surat kabar ini umumnya berada di arus utama opini politik Inggris, dan reputasinya sebagai platform editorial sosial liberal dan sayap kiri telah menyebabkan penggunaan "Pembaca Penjaga" dan "Guardianista" sebagai julukan yang sering kali merendahkan bagi mereka. kecenderungan berhaluan kiri atau “benar secara politis”. Kesalahan ketik yang sering terjadi pada zaman penyusunan huruf manual membuat majalah Private Eye menjuluki makalah tersebut sebagai "Grauniad" pada tahun 1960-an, julukan yang kadang-kadang masih digunakan oleh editor untuk mengejek diri sendiri. Dalam jajak pendapat penelitian Ipsos MORI pada bulan September 2018 yang dirancang untuk menginterogasi kepercayaan publik terhadap judul tertentu secara online, The Guardian mendapat skor tertinggi untuk berita konten digital, dengan 84% pembaca setuju bahwa mereka "mempercayai apa yang [mereka] lihat di dalamnya". Laporan jajak pendapat yang dilakukan oleh Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) pada bulan Desember 2018 menyatakan bahwa edisi cetak surat kabar tersebut dianggap sebagai edisi paling tepercaya di Inggris pada periode Oktober 2017 hingga September 2018. Edisi cetak tersebut juga dilaporkan sebagai edisi paling tepercaya di Inggris pada periode Oktober 2017 hingga September 2018. -membaca "merek berita berkualitas" di Inggris, termasuk edisi digital; merek "berkualitas" lainnya termasuk The Times, The Daily Telegraph, The Independent, dan i. Meskipun sirkulasi cetak The Guardian menurun, laporan tersebut menunjukkan bahwa berita dari The Guardian, termasuk yang dilaporkan secara online, menjangkau lebih dari 23 juta orang dewasa di Inggris setiap bulannya. Salah satu "informasi" penting yang diperoleh surat kabar tersebut adalah telepon News International tahun 2011. -skandal peretasan—dan khususnya peretasan ponsel remaja Inggris Milly Dowler yang terbunuh. Investigasi tersebut berujung pada penutupan News of the World, surat kabar Minggu terlaris di Inggris dan salah satu surat kabar dengan sirkulasi tertinggi dalam sejarah. Pada bulan Juni 2013, The Guardian menyampaikan berita tentang pengumpulan rahasia catatan telepon Verizon oleh pemerintahan Obama, dan kemudian mengungkapkan keberadaan program pengawasan PRISM setelah pengetahuan tentang hal itu dibocorkan ke surat kabar oleh pelapor dan mantan kontraktor NSA Edward Snowden. Pada tahun 2016, The Guardian memimpin penyelidikan terhadap Panama Papers, mengungkap hubungan Perdana Menteri David Cameron dengan rekening bank luar negeri. Surat kabar ini dinobatkan sebagai "surat kabar terbaik tahun ini" sebanyak empat kali di British Press Awards tahunan: terakhir pada tahun 2014, karena pemberitaannya mengenai pengawasan pemerintah.

Situs web: theguardian.com

