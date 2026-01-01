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Notion

Notion

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Notion adalah aplikasi untuk catatan, manajemen proyek, basis data, kalender, dan kolaborasi tim dalam satu ruang kerja fleksibel.

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Notion adalah aplikasi produktivitas dan ruang kerja yang dirancang untuk pembuatan catatan, manajemen proyek, pelacakan tugas, dan organisasi pengetahuan. Ini menggabungkan halaman, database, kalender, dan alat kolaboratif dalam satu platform fleksibel, memungkinkan individu dan tim membuat alur kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengguna dapat membuat catatan terstruktur, mengelola daftar tugas, melacak proyek, dan mengatur informasi dengan templat yang dapat disesuaikan dan database tertaut. Notion juga mendukung kolaborasi, komentar, berbagi, dan izin real-time, sehingga cocok untuk perencanaan tim, dokumentasi, dan basis pengetahuan internal. Editor berbasis bloknya memungkinkan konten diatur dengan teks, tabel, daftar periksa, penyematan, dan elemen lainnya dalam satu ruang kerja.

Aplikasi ini biasanya digunakan sebagai penyelenggara pribadi, wiki tim, perencana konten, dan alat manajemen proyek ringan. Nilai utamanya terletak pada penggabungan pembuatan dokumen dan manajemen basis data dalam satu aplikasi, membantu pengguna menjaga informasi terkait tetap terhubung dan dapat diakses di seluruh perangkat.

Kategori: ProductivityAplikasi PencatatanPerangkat Lunak Manajemen ProyekAsisten menulis aiPerangkat Lunak PencatatanPerangkat Lunak Basis Pengetahuan

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berasosiasi, diotorisasi, didukung oleh atau dengan cara apa pun secara resmi berhubungan dengan Notion. Semua produk, logo, dan merek adalah hak kekayaan masing-masing pemiliknya.

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