Miso democratizes the machine learning superpowers of platforms like Google and Amazon so any team can rapidly build scalable and unified search, discovery, and engagement for their entire user journey. And unlike traditional solutions, Miso can personalize 100% anonymously — no tracking users or mining data.

