Snake vs Worms הוא משחק .io שבו אתה מנסה להפוך לנחש הגדול ביותר בזירה מרובה משתתפים על ידי אכילת פיצה, המבורגרים, שוקולד ועוד הרבה חטיפים ומשקאות. תתחיל כמו נחש מחליק קטן, ואתה חייב לאכול כל מה שאתה יכול תוך הימנעות מאכילה בעצמך. לזלול הכל כולל שאריות של נחשים של שחקנים אחרים כדי להיות הגדול ביותר! אתה מת אם הראש שלך מתנגש בנחש אחר, אז וודא שאתה אף פעם לא נוגע בנחש אחר בראשו - נסה לגרום לו להכות אותך במקום. אתה יכול להשתמש בדחיפה כדי לנוע במהירות מול נחשים אחרים כדי לעשות זאת. אל תשכח לבקר בדפי החנות או גלגל המזל שבהם תוכל לפתוח עורות נחש ורקע מדהימים רבים, ואפילו ליצור משלך! אתה מוזמן להשתמש באפשרות "התחל בגדול" אם אתה רוצה לדלג על שלב היילוד. האם יש לך את התיאבון שנדרש כדי להגיע לראש טבלת ה-Leaderboard ב-Snake vs Worms?הזז - הזז את הסמן, WASD או מקשי החצים האץ - לחיצה שמאלית בעכבר, מקש רווח או ShiftSnake vs Worms נוצר על ידי CrioDev. שחקו במשחקים האחרים שלהם ב-Poki: Javelin Fighting ו-Snake.is MLG Edition.אתם יכולים לשחק Snake vs Worms בחינם ב-Poki.Snake vs Worms ניתן לשחק במחשב שלכם.

אתר: poki.com

