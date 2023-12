Word vs Word הוא משחק פאזל של 2 שחקנים שבו אתה נלחם בשחקן אחר במשחק יצירת מילים. צור את הדמות שלך, בחר אווטאר וקפוץ למשחק בזמן אמת מול מתחרה. תמצא לוח דמוי תשבץ מלא באותיות מבולבלות, ותפקידך להחליק שורה של אותיות כדי ליצור מילה. ככל שהמילה שלך ארוכה יותר, כך תקבל יותר נקודות. שימו לב לכמה נקודות מחזיקה כל אות כדי שתוכלו ליצור שילובים מדהימים! טוב לדעת שגם אתה וגם היריב שלך יכולים להשתמש ב-12 הפעלות משנות משחק שיכולות להיות המהלך הקובע עבור הניצחון או ההפסד שלך. אלה כוללים אך לא מוגבלים ל: הוספת ג'לי ריקים לתערובת, חיבור מילת החלומות שלך או ערבוב מחדש של הלוח כולו כדי לחבל בניקוד הבא של היריב שלך. ניתן להשתמש בהעצמות אלו רק פעם אחת בכל משחק, אז בחר בחוכמה ובחר את הכוח המועדף עליך לפני שהיריב שלך עושה זאת! אם אתה אוהב משחקים כמו Scrabble ו- Wordfeud, אתה תאהב את Word vs Word! אל תשכח לחלוק את המשחק עם חברך ולראות מי הוא איש מילים טוב יותר. החלק שורה של אותיות כדי ליצור מילה. ככל שהמילה שלך ארוכה יותר, כך תקבל יותר נקודות. שימו לב לכמה נקודות מחזיקה כל אות כדי שתוכלו ליצור שילובים מדהימים! Word vs Word נוצר על ידי Wix Games. יש להם עוד הרבה משחקים מדהימים ב-Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (הדגמה), Ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia ו-Let's Roll. אתה יכול לשחק. Word vs Word בחינם ב-Poki.Word vs Word ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

