Run and Gun מבית Mad Pixel Ltd. הוא טוויסט מודרני למשחק יריות קלאסי מבוסס רמות. המשימה שלך פשוטה: הבס את האויבים שלך כדי להגיע לבוס הגדול ולעבור לשלב הבא! הקפד לעבוד על המטרה שלך מכיוון שתרוויח יותר עבור כל צילום ראש, מה שיאפשר לך לאסוף מטבעות לשדרוג השריון והנשק שלך. אבל אם אתה מתגעגע, הרפתקת הריצה והאקדח שלך עשויה להסתיים! שחקו Run and Gun on Poki בדפדפן שלכם כדי לחוות את משחק הארקייד המרגש הזה! בקרות: עכבר/מקש רווח - ירה על היוצר: Run and Gun נוצר על ידי Mad Pixel Ltd. הם גם היוצרים של Mad GunZ.

אתר: poki.com

