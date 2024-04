Pirates Merger הוא סימולטור קרבות מיזוג שבו עליך לבחור בין דמויות שונות כדי להתמזג ולבנות את הצבא שלך כדי למצור את האויב. בחר בין הפיראטים הקלאסיים שלך כמו גם החברים המעופפים שלך כדי להתמזג ולבנות צבא בלתי מנוצח. פקד על הצבא שלך והבס את האויבים שלך באמצעות מיקום אסטרטגי וכוח גס! השתמש בעכבר כדי ללחוץ ולגרור בני ברית זה על גבי זה כדי למזג אותם. בנייד, כל מה שאתה עושה הוא להחליק! Pirates Merger נוצר על ידי Beedo Games. בדוק את המשחקים האחרים שלהם ב-Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars ו-Tanko.io!

אתר: poki.com

