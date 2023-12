Base Defense 2 הוא משחק הגנת מגדל שבו המטרה שלך היא לפרוס סוגים שונים של נשקים כדי להגן על הבסיס שלך מפני המוני אויבים. התחל על ידי גרירת היחידות שלך ושחרורן על מגרש המשחק. היחידות שלך יתקפו אויבים נכנסים באופן אוטומטי. כל שעליכם לעשות הוא לשלוט בסדר ובמיקום היחידות. אתה תבזוז את האויבים שתביס, כך שתוכל לבזבז את הרווחים שלך על שיפור היחידות שלך או השגת יחידות חדשות כגון תותחנים, זקיפים, צריחים ועוד. אל תשכח לשדרג ולהגביר את ההגנות שלך להגנה חזקה יותר! כמה שלבים של אויבים יכול הבסיס שלך לשרוד? גרור את היחידות שלך ושחרר אותן על האריח המודגש כדי למקם אותן. היחידות שלך יתקפו אויבים נכנסים באופן אוטומטי. אם תרצה לשדרג יחידה, הקש עליה והשתמש בכפתור השדרוג בתפריט המוקפץ.Base Defense 2 נוצר על ידי Beedo Games. שחקו במשחקי אסטרטגיה מלאי פעולה אחרים שלהם ב-Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers ו-Tanko. ioאתה יכול לשחק ב-Base Defense 2 בחינם ב-Poki.Base Defense 2 ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

