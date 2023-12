Forgotten Hill: The Wardrobe 3 הוא סרט ההמשך המפחיד בהצבעה-וקליק של The Wardrobe ו-The Wardrobe 2, שפותח על ידי FM Studio. בדיוק בזמן לליל כל הקדושים, הסיפור מסתעף לעוד הרפתקה מרגשת ומרגשת. לאחר שהורישו להם ארון בגדים יפה למראה, הגיבורה שלנו ומשפחתה מתמקמים בביתם כולם מאושרים ומלאי תקווה. עם זאת, תאונה טרגית שמתרחשת ליד ארון הבגדים משאירה את הדמות שלנו נואשת ובודדה. התפקיד שלנו הוא לחקור את החדרים המסתוריים של הבית בו נמצא הארון הזה, ולפתור חידות כדי להתאחד עם אדם אהוב שאבד. יש חוברות והוראות כיצד לתקשר עם המתים במשחק, אז הקפידו לבצע את כל המשימות הללו על מנת להשלים את הטקס. האם אתה מוכן להרפתקה נוספת של ליל כל הקדושים שתעביר צמרמורת במורד עמוד השדרה שלך? לחץ על הפריטים המעניינים כדי לאסוף אותם ולאחסן אותם במלאי שלך. משם תוכלו ללחוץ עליהם ולהשתמש בהם על פריטים או דלתות אחרות במשחק. תָקוּעַ? לנסות את ? סמל כדי לראות אם אתה יכול לקבל רמז! Forgotten Hill: The Wardrobe 3 נוצר על ידי FM Studio. יש להם עוד משחקי אימה נהדרים על Poki כמו Rise of Pico, Forgotten Hill: The Wardrobe 2, Forgotten Hill: The Wardrobe, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer ו-Forgotten Hill: Surgery. אל תשכח לשחק גם ב-Pixel Volley!

