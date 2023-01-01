WebCatalog

XiamenAir

XiamenAir

לא התקנת את WebCatalog? הורד/י את WebCatalog.

שימוש באפליקציית אינטרנט

אתר: xiamenair.com

שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של XiamenAir ב-WebCatalog ל-Mac, ל-Windows ול-Linux.

הפעל/י אפליקציות בחלונות נטולי הסחות דעת, עם המון שיפורים.

נהל/י ועבור/עברי בין אפליקציות וחשבונות מרובים בקלות בלי לעבור בין דפדפנים.

XiamenAir, שנודעה בעבר בשם Xiamen Airlines, היא חברת תעופה סינית שבסיסה בשיאמן, מחוז פוג'יאן.

אתר: xiamenair.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל XiamenAir, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.

יכול גם לעניין אותך

Malaysia Airlines

Malaysia Airlines

malaysiaairlines.com

American Airlines

American Airlines

aa.com

Aeroflot

Aeroflot

aeroflot.ru

Japan Airlines

Japan Airlines

jal.co.jp

Turkish Airlines

Turkish Airlines

turkishairlines.com

China Eastern Airlines

China Eastern Airlines

ceair.com

Azerbaijan Airlines

Azerbaijan Airlines

azal.az

Air New Zealand

Air New Zealand

airnewzealand.com

Oman Air

Oman Air

omanair.com

Saudia

Saudia

saudia.com

Hawaiian Airlines

Hawaiian Airlines

hawaiianairlines.com

Lufthansa

Lufthansa

lufthansa.com

    מוצר

    תמיכה

    חברה

    מידע משפטי

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    אנחנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לספק את האתרים שלנו ולשפר את הפעולה שלהם. אם בחרת להשתמש באתרים שלנו, המשמעות היא שהסכמת לשימוש בקובצי Cookie.

    מדיניות פרטיות