UniLink is a solution for Instagram business and personal accounts allowing write more engaging captions, add multiple links, and redirect the target audience. UniLink helps you create shoppable landing page and receive orders to Google Spreadsheet.

