TrueClaim processes all payments between healthcare providers and companies that self-fund their insurance. Unlike incumbents, TrueClaim uses newly available data and AI to save companies 7% of their healthcare costs.

אתר: trytrueclaim.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל TrueClaim, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.