A weekly public radio program and podcast. Each week we choose a theme and put together different kinds of stories on that theme.

אתר: thisamericanlife.org

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל This American Life, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.