ASK BOSCO® היא פלטפורמת ניתוח שיווק דיגיטלי המופעלת על ידי בינה מלאכותית, המסייעת לצוותי שיווק לקבל החלטות טובות יותר, מונעות נתונים. הממשק הקל לשימוש שלנו מספק מקור יחיד של אמת, ומעניק למשווקים נראות בזמן אמת לגבי הביצועים בכל מסעות הפרסום והערוצים. באמצעות למידת מכונה מתקדמת, ASK BOSCO® מזהה הזדמנויות חדשות לייצר יותר הכנסות בערוצים קיימים וחדשים. אנו מספקים גם יכולות ניתוח חיזוי, המאפשרות למשווקים ליצור לוחות דיווח מותאמים אישית ולחזות מסעות פרסום עתידיים בדיוק ללא תחרות. אינדקס ASK BOSCO® הייחודי שלנו מדרג את הדומיין שלך מול המתחרים הקרובים ביותר בקטגוריה שלך. אינדקס זה הוא מדד לטביעת הרגל המקוונת שלך ועד כמה אתה אפקטיבי בהשקעה בערוצי מדיה אורגניים ובתשלום. איך ASK BOSCO® עובד? ASK BOSCO® פועלת על ידי איסוף נתונים ממגוון מקורות, כולל האתר שלך, מדיה חברתית ומסעות פרסום. נתונים אלה מנותחים לאחר מכן על ידי מנוע הבינה המלאכותית שלנו כדי לזהות מגמות, דפוסים והזדמנויות. ASK BOSCO® משתמש גם בלמידת מכונה כדי לחזות ביצועים עתידיים. זה מאפשר לך לקבל החלטות טובות יותר לגבי תקציב השיווק והקמפיינים שלך. מהם היתרונות של השימוש ב-ASK BOSCO®? ישנם יתרונות רבים לשימוש ב- ASK BOSCO®. הנה כמה מהחשובים שבהם: - קבלת החלטות טובה יותר: ASK BOSCO® מספקת לך את הנתונים והתובנות שאתה צריך כדי לקבל החלטות טובות יותר ומושכלות יותר לגבי מסעות הפרסום השיווקיים שלך. - הכנסה מוגברת: ASK BOSCO® עוזרת לך לזהות הזדמנויות חדשות לייצר יותר הכנסות מהערוצים הקיימים והחדשים שלך. - יעילות משופרת: ASK BOSCO® עושה אוטומציה של הרבה מהמשימות הכרוכות בשיווק דיגיטלי, ומפנה את הזמן שלך כדי שתוכל להתמקד בפעילויות אסטרטגיות יותר. - עלויות מופחתות: ASK BOSCO® יכול לעזור לך לחסוך כסף בקמפיינים השיווקיים שלך על ידי אופטימיזציה של התקציב שלך ומיקוד מסעות הפרסום שלך בצורה יעילה יותר. אם אתה מחפש דרך לשפר את ביצועי השיווק הדיגיטלי שלך, ASK BOSCO® הוא הפתרון המושלם עבורך. צור איתנו קשר עוד היום כדי ללמוד כיצד נוכל לעזור לך להשיג את יעדי השיווק שלך.