Spiceworks היא רשת מקצועית לתעשיית טכנולוגיית המידע (IT) שבסיסה באוסטין, טקסס. החברה נוסדה בינואר 2006 על ידי סקוט אייבל, ג'יי האלברג, גרג קטאואר ופרנסיס סאליבן כדי לבנות תוכנת ניהול IT. Spiceworks היא קהילה מקוונת שבה משתמשים יכולים לשתף פעולה ולבקש עצות זה מזה, וגם לעסוק בשוק לרכישה שירותים ומוצרים הקשורים ל-IT. על פי הערכות, הרשת משמשת יותר משישה מיליון מומחי IT ו-3,000 ספקי טכנולוגיה. התוכנה הקניינית החינמית של החברה כתובה ב-Ruby on Rails, ופועלת בלעדית על Microsoft Windows. התוכנה מגלה התקנים הניתנים להתייחסות IP וכוללת פונקציונליות של דלפק עזרה ומאגר ידע משולב.

אתר: spiceworks.com

