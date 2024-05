SkyKick היא פלטפורמת ניהול ענן המסייעת לספקי שירותי IT לבנות עסקים מצליחים יותר בענן. מוצרי ה-SaaS והפלטפורמה שלנו נועדו להפוך את זרימות העבודה של IT בענן בקלות וביעילות. מנהל ענן - אוטומציה, נהל ואבטח את דלפק העזרה שלך בענן חלונית אחת לניהול מאובטח ויעיל של לקוחות על פני יישומי ענן של Microsoft 365 ויישומי ענן חוצי SaaS. אוטומציה של Help Desk עוזרת ל-MSP לייעל את ניהול הענן לאספקת שירות מהירה, קלה ועקבית יותר. עמוד בחזית עם אוטומציה לשירותים מניבים כמו Microsoft Teams והערכות אבטחה ותיקון. יתרה מכך, הפוך בקלות זרימות עבודה מורכבות לאוטומציה לשימוש כללי ביישום אינטואיטיבי, והכל מגובה בשכבות אבטחה חזקות, בקרות מבוססות תפקידים ודיווח. גיבוי בענן - הגן על Microsoft 365 והגדל את ההכנסות החוזרות הגן על נתוני לקוחות, צמצם את ההשפעות של מתקפות סייבר, שפר את השמירה והגדל את ההכנסות החוזרות עם פתרון הגיבוי המוביל בשוק של Office 365. כולל כיסוי מלא של דייר Microsoft 365 כולל Exchange Online, SharePoint for Business, OneDrive for Business, Microsoft Teams ו-Office 365 Groups. עם אחסון ושמירה בלתי מוגבלים, חיפוש מהיר ושחזור בלחיצה אחת, הגדרה וניהול קלים ואפשרויות רכישה ופריסה גמישות - SkyKick Cloud Backup הוא המנוע שלך להאצה עסקית. Migration Suites – העברות צפויות יותר ללא לחץ של Microsoft 365 הגדל את עסק הענן שלך עם אוטומציה עבור העברות יעילות שמשמחות לקוחות, מפחיתות סיכונים וחוסכות זמן. שותפי IT דירגו את SkyKick במקום הראשון בין ספקי ההעברה של Office 365 בקטגוריות הנחשבות החשובות ביותר כולל רווחיות שותפים, הפחתת סיכונים, קלות שימוש ואיכות נתונים כוללת.

אתר: skykick.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל SkyKick, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.