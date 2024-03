Enable small businesses to issue digital reward cards and vouchers to customers' Apple Wallet and Google Wallet. Brands can rapidly deploy all types of loyalty programs to boost their returning customers, increase customers loyalty level and grow your wallet share of wallet.

