Promoty is an influencer relationship marketing tool that helps brands and agencies to find the right creators, manage influencer relationships, and save time on influencer marketing.

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Promoty, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.