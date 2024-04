Fast, open-source and secure language models. Facilitated specialisation of models on business use-cases, leveraging private data and usage feedback. Built from a world-class team in Europe, targeting global market.

אתר: mistral.ai

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Mistral AI, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.