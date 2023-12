A visual customer journey analytics tool that lets you map your journey on a whiteboard and overlay data to see how its actually performing.

אתר: funnelytics.io

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Funnelytics, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.