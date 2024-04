Fundamento is an enterprise-focused contact center automation solution powered by AI that ensures companies consistently achieve excellent business outcomes by reducing AHT, lowering ramp time and saving costs.

קטגוריות :

אתר: fundamento.ai

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Fundamento, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.