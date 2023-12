Four Seasons Hotels Limited, הנסחרת בתור Four Seasons Hotels and Resorts, היא חברת מלונות ונופש יוקרתיים בינלאומית שבסיסה בטורונטו, אונטריו, קנדה. Four Seasons מפעילה כיום יותר מ-100 בתי מלון ואתרי נופש ברחבי העולם.

אתר: fourseasons.com

