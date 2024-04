Order food from restaurants or groceries from top shops across Bangladesh ✔ Curated selection of dishes and household need ✔ Safe & easy payment options

אתר: foodpanda.com.bd

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל foodpanda Bangladesh, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.