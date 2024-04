Focal is an AI video creation tool that allows anyone to create and share TV episodes and movies. We combine existing video, audio, and language models to make this process simple and straightforward.

אתר: focalml.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Focal, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.