We’re building the go-to marketplace for event professionals to help them find the right platform and partner for their virtual or hybrid events. More coming soon!

קטגוריות :

אתר: eventmender.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Event Mender, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.