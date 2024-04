Codeium is the modern coding superpower, a code acceleration toolkit built on cutting edge AI technology. With easy integration into editors, you can focus on being the best software developer, not the best code monkey.

codeium.com

