The Healthcare OS that lets you work, your way. Boost your Client's outcomes, efficiency, and productivity by customizing any tool or workflow to fit your needs.

אתר: carepatron.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Carepatron, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.