עם C More אתה יכול להזרים המון סרטים, סדרות, בידור לילדים וספורט חי! שירות הסטרימינג C More מציע גם מגוון ערוצי טלוויזיה ותוכניות TV4 בחינם. אם כבר יש לך מנוי פשוט היכנס והתחל לצפות. אם אתה נרשם בפעם הראשונה אתה יכול להתחיל ניסיון חינם של שבועיים כדי לגלות את התוכן המדהים שלנו.

אתר: cmore.se

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל C More, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.